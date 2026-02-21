Mewgenics vil komme til konsoller

HQ

Suksessen til Mewgenics har vært en stor glede å følge, ettersom indie-prosjektet ankom til en enorm fanfare som har sett det sende tonnevis av eksemplarer, få tilbake produksjonsbudsjettet raskt og være en kritisk hit. Det nådde over hundre tusen spillere på en gang på Steam og viste seg å være en større hit enn det ikoniske The Binding of Isaac, et annet prosjekt av medutvikler Edmund McMillen. Og igjen, det er bare tilgjengelig på PC, men kanskje dette ikke vil være tilfelle i all evighet.

På X bekreftet McMillen noen få detaljer om fremtiden til Mewgenics, og bemerket at spillet til slutt vil få konsollutgaver, men at vi ikke burde forvente disse med en gang. Snarere lover han bare "oppdateringer senere".

Dette er på toppen av å bekrefte at "det vil komme DLC", som bygger på de tidligere kommentarene om at de utforsket ideer om hvordan de kunne utvide spillet. Imidlertid vil denne DLC ikke være gratis, da McMillen kommenterer at "det kommer til å ta mye arbeid / mennesker".

