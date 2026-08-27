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Mexican Ninja er en sterk kandidat til tittelen «årets beste spill». Det er et sprøtt 2,5D roguelike-slagspill, der meksikanske og japanske kriminelle syndikater har slått seg sammen og nå hersker over verden med, blant annet, en ganske tvilsom humor.

Mexican Ninja Handlingen utspiller seg i byen Nuevo-Tokyo, en by i kaos etter sammenslåingen av meksikanske narkokarteller og den japanske Yakuzaen. De såkalte «Narkuzas» styrer nå byen med jernhånd, og gatene ligger mørke og øde, ettersom innbyggerne ikke lenger tør å våge seg ut. Fremtiden for Nuevo-Tokyo ser ikke lys ut.

I utkanten av byen finnes det imidlertid et lite lys i mørket, ettersom en motstandsbevegelse mot dette regimet er i ferd med å slå rot. En liten gruppe opprørere smir planer mot de fem lederne som står i spissen for Narkuza-klanen, og det er her du, spilleren, kommer inn i bildet som en enmannsarmé.

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Mexican Ninja beskrives av utviklerne selv som «Absolum møter Streets of Rage 4», og det er ikke en helt uriktig beskrivelse. Kampsystemet er selve kjernen i spillet; det er fartsfylt, det fungerer ganske bra, og fiendene gir seg absolutt ikke uten kamp. Derfor bør du alltid gå inn i kampene med en plan, for selv om situasjonen raskt kan bli svært kaotisk, kommer du lengst ved å takle fiendene på riktig måte, i stedet for bare å hamre vilt på knappene på kontrolleren.

Hovedpersonen din starter ut med et sverd, og etter hvert som du kommer videre i spillet får du tilgang til ulike oppgraderinger – både permanente og spesielle evner – som du kan velge før du begynner på et nytt løp. I tillegg til våpenet ditt kan du også ha med deg opptil to spesielle trekk eller angrep, som er svært nyttige i de hektiske kampene. Det finnes massevis av flotte oppgraderinger, og en av de første du får tilgang til er «Pedo Enchilado», der du slipper ut en enorm grønn promp som forgifter alle fiender som blir fanget i den grønne skyen – og prompen din kan selvfølgelig oppgraderes etter hvert som du spiller. Det finnes også ulike passive evner, for eksempel en som gjør at angrepene dine forårsaker 50 prosent mer skade i tre sekunder etter at du har blitt truffet, og så videre.

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Mexican Ninja Spillet er strukturert ganske tradisjonelt sammenlignet med andre spill i sjangeren, men det skiller seg ut når det gjelder settingen og den generelle humoristiske vinklingen. Utviklerne legger ikke skjul på at tonen er både satirisk og grov, men som alltid er det en fin balanse mellom promp-humoren og den velplasserte humoren. Jeg tror ikke « Mexican Ninja klarer å balansere dette helt perfekt, siden det er ganske mye promp- og snabelhumor, inkludert den nevnte grønne prompen og den første sjefen som er en panda på crack – begge deler er kanskje et par gode eksempler på dette.

Det er også flere bosser som snakker om å ha sex med søsteren din, og med en ninja som ser ut som søsteren din, så ja... Humoren faller litt flat noen ganger, mens den andre steder får deg til å smile snarere enn å heve et øyenbryn.

Grafikken i « Mexican Ninja er ganske fin, selv om den er litt grov og enkel, men det legger man ikke egentlig merke til i kampens hete. Karakterene er karikaturer og ganske godt designet, og passer godt til den satiriske tonen, mens animasjonene deres også er ganske morsomme. Det er imidlertid et problem at når du beveger deg gjennom byen, hakker omgivelsene ganske mye – og det er ikke en konstant lav bildefrekvens, men kommer heller i noen ganske merkbare rykk – og det er vanskelig å overse. Vi håper Madbricks får ordnet opp i dette snart, da det er ganske distraherende å se på.

«Mexican Ninja er et hyggelig lite roguelite-beat ’em up-spill, med et velfungerende kampsystem, humor som av og til kan bomme litt, og noe ujevn grafikk. Ingen av disse problemene er avgjørende, men de får spillet til å virke litt uferdig og uoptimalisert; likevel er det fortsatt et spill verdt å vurdere hvis du er en fan av roguelite-sjangeren, spesielt siden det er tilgjengelig til en god pris på litt over £12. Det finnes en demo på Steam, som jeg anbefaler å prøve først hvis du har mulighet til det.