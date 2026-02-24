Mexican Open starter som normalt til tross for voldsbølgen, og har allerede gitt noen overraskelser

HQ

Til tross for den brutale voldsbølgen i Mexico etter drapet på narkokartellet "El Mencho", startet Mexican Open uten dramatikk både i Acapulco, i den meksikanske delstaten Guerrero, der ATP 500-turneringen finner sted, og fortsatte som normalt i Mérida, Yucatán, der WTA 500-turneringen har funnet sted siden forrige helg.

I herreturneringen i Acapulco, som ledes av verdens nummer 4 Alexander Zverev, har det allerede vært store overskrifter, ettersom den andreseedede og verdens nummer 6 Alex de Miñaur, som vant Mexican Open to ganger i 2023 og 2024, ble slått ut av Patrick Kypson i 32-delsfinalen.

Cameron Norrie, nummer 27 i verden og den syvende beste spilleren i turneringen, ble slått av wildcardet Rafael Jódar, noe som gjorde at spanjolen tok seg inn på topp 100 (han er nummer 101 i verden etter denne seieren).

Zverev, Fabio Cobolli, Frances Tiafoe eller Grigor Dimitrov vil debutere senere i dag (tidlig onsdag morgen europeisk tid). Finalen spilles lørdag 28. februar; i fjor slo Tomas Machac Alejandro Davidovich Fokina.