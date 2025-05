Mexico City Grand Prix vil forbli på Formel 1-kalenderen til minst 2028

HQ

Mexico City Grand Prix vil forbli på kalenderen i tre år til. Formel 1-løpet som arrangeres på Autódromo Hermanos Rodríguez i Mexico City vil forbli på kalenderen til 2028, ettersom byen og FIA har signert en ny kontraktsforlengelse som varer i tre år.

Etter å ha vært vertskap for løp mellom 1960- og 1990-tallet, har Mexico vært fast inventar i Formel 1-kalenderen siden 2015, med unntak av Covid-året. Det nøyaktige navnet er Mexico City Grand Prix, ikke Mexican Grand Prix.

De meksikanske Formel 1-fansen fikk et hardt slag da Sergio Pérez, Max Verstappens lagkamerat i Red Bull og nummer to i mesterskapet i 2023, fikk sparken fra Red Bull etter sviktende resultater, og for tiden tar han et "sabbatsår" i påvente av det rette tilbudet. Til tross for frykten for fallende salgstall i år, støtter de lokale og nasjonale myndighetene i Mexico arrangementet, inkludert president Claudia Sheinbaum.

"Hvert år er den unike atmosfæren som skapes av fansen vår i Mexico City en av de mest utrolige og energiske opplevelsene i mesterskapet vårt", sa Stefano Domenicali. I år vil løpet finne sted 26. oktober. Som vanlig finner det sted under den travle feiringen av Día de los Muertos, og som et av de siste stoppene i kalenderen er det ofte et av de mest spennende løpene.