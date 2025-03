Mexico får midlertidig lettelse fra USAs tollsatser etter diplomatisk samtale med Trump

HQ

Mexicos president Claudia Sheinbaum uttrykte nylig takknemlighet for en konstruktiv samtale med USAs president Donald Trump, som resulterte i en midlertidig pause i tollsatsene på mexicanske varer (via Reuters).

Trump bekreftet at tollen på varer som omfattes av avtalen mellom USA, Mexico og Canada (USMCA), vil bli suspendert frem til 2. april, noe som gir en kort, men sårt tiltrengt utsettelse. Denne utviklingen kom etter flere måneder med anspente forhandlinger, særlig om strømmen av fentanyl fra Mexico og våpen fra USA.

Begge lederne erkjente at de har et felles ansvar for å løse disse problemene, samtidig som de forpliktet seg til å fortsette samarbeidet om grensesikkerhet og migrasjon. Sheinbaum understreket viktigheten av å respektere nasjonal suverenitet, og forsikret publikum om at handelen ikke ville bli skadelidende, ettersom størstedelen av den mexicanske importen allerede er i samsvar med handelsavtalen.

Markedet reagerte derfor positivt, med en viss innledende optimisme som gjenspeilte seg i aksjekursene, selv om oppgangen avtok etter hvert som usikkerheten om de langsiktige konsekvensene vedvarte. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg når tollutsettelsen utløper, og om det vil komme ytterligere forhandlinger.