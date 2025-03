Mexico forbereder seg på Trumps tolltrussel med backup-planer

HQ

Mens spenningen øker i forkant av fristen for den potensielle tollinnføringen, forsikret president Claudia Sheinbaum offentligheten om at Mexico ikke blir tatt på sengen (via Reuters).

Hun uttalte at Mexico har flere beredskapsplaner på plass, uten å avsløre noen spesifikke detaljer. Til tross for de pågående handels- og sikkerhetssamtalene med USA er den meksikanske regjeringen forberedt på alle eventualiteter.

President Trump har lenge kritisert Mexico og Canada for deres håndtering av problemer som fentanylsmugling og migrantstrømmer, og han har brukt trusselen om tollavgifter som pressmiddel for å få dem til å ta sterkere grep. Sheinbaum er fortsatt håpefull, og har beskrevet de nylige diplomatiske samtalene som konstruktive og hjertelige.