Mexico fordømmer razziaen i Venezuela, men jobber for å holde seg utenfor Trumps søkelys

Mexico har i skarpe ordelag fordømt USAs militæroperasjon som tok Venezuelas president til fange, samtidig som landet i det stille jobber for å sikre at det ikke blir det neste målet for president Donald Trumps harde linje i Latin-Amerika.

President Claudia Sheinbaum kom med sin hittil sterkeste irettesettelse av Washington på mandag, der hun avviste enhver form for utenlandsk intervensjon og advarte om at Latin-Amerikas historie viser at militære aksjoner verken fører til demokrati eller stabilitet. Uttalelsene hennes kom etter at Trump åpent hadde luftet tanken om en amerikansk aksjon i Mexico, og beskyldt narkotikakartellene for å "styre" landet.

Bak kulissene strammer imidlertid meksikanske myndigheter inn sikkerhetssamarbeidet med Washington, og satser på at tettere samarbeid (ikke konfrontasjon) er den beste måten å beskytte den nasjonale suvereniteten på. Mexico håper at flere arrestasjoner, utleveringer og kartelloperasjoner vil hindre Trump i å handle unilateralt.

I mellomtiden ser mange på razziaen i Venezuela som et regionalt varselskudd. Få i Mexico tror at et amerikansk angrep er nært forestående, men episoden har hevet innsatsen i hele regionen. Som en høytstående meksikansk tjenestemann uttrykte det: "Hvis det skjer i Colombia eller på Cuba neste gang, så vet vi hvem som er ute etter det."