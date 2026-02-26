Mexico går mot 40 timers arbeidsuke innen 2030

HQ

Mexicos kongress har godkjent en gradvis reduksjon av normalarbeidsuken fra 48 til 40 timer, og endringene skal fases inn innen 2030.

Lovforslaget, som ble introdusert av president Claudia Sheinbaum, ble vedtatt i deputertkammeret med overveldende støtte etter flere timers debatt. Lovgiverne støttet det brede rammeverket 469-0, og de detaljerte bestemmelsene ble senere godkjent med 411 stemmer.

Fra og med neste år vil arbeidsuken bli redusert med to timer årlig til den når 40 timer. Reformen gir imidlertid arbeidsgivere mulighet til å øke tillatt overtid og beholder den nåværende regelen om én hviledag per seks arbeidsdager, noe som har fått kritikere til å frykte at fordelene kan bli utlignet.

Regjeringspartiet Morena lovpriste overhalingen som et løft for arbeidernes verdighet og produktivitet. Nesten 13,4 millioner ansatte forventes å nyte godt av dette.

Mexico, Latin-Amerikas nest største økonomi med et BNP på rundt 1,86 billioner dollar, har noen av de lengste arbeidstidene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), med et gjennomsnitt på mer enn 2200 timer per arbeidstaker i året.

Reformen må nå godkjennes av to tredjedeler av Mexicos delstatsparlamenter før den kan tre i kraft...