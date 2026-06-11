Mexico håper å bryte forbannelsen i åpningskampene i VM mot Sør-Afrika i kveld

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Mexico, et av de tre vertslandene for FIFA-VM 2026, vil også spille åpningskampen og stå for åpningsseremonien (vel, den første av tre forskjellige åpningsseremonier i tre land). Torsdag 11. juni starter VM offisielt med en kamp mot Sør-Afrika i Mexico City.

Og det meksikanske laget har sjansen til ikke bare å imponere verden på en så spesiell anledning, men også til å bryte en forbannelse: Mexico har spilt syv ganger i åpningskamper i verdensmesterskapet siden 1930... men har aldri vunnet en.

Det begynte i det første VM som ble anerkjent som sådan av FIFA, utgaven i 1930 i Uruguay, da Mexico ble knust 4-1 av Frankrike i den aller første offisielle VM-kampen, som rapportert av El País. Det som fulgte var ikke mye bedre:



VM 1950: Mexico tapte 4-0 for Brasil i åpningskampen



VM 1954: Mexico tapte 5-0 mot Brasil i en av de to åpningskampene (spilt samtidig som Jugoslavia 1-0 Frankrike)



VM 1958: Mexico tapte 3-0 mot Sverige (i en av åtte samtidige åpningskamper)



VM 1962: Mexico tapte 2-0 mot Brasil i åpningskampen



VM 1970: Mexico spilte 0-0 mot Sovjetunionen i åpningskampen



VM 2010: Mexico spilte 1-1 mot Sør-Afrika i åpningskampen



Totalt sett har Mexico ikke prestert særlig bra i VM, med kvartfinalene i 1970 og 1970 som deres beste resultater noensinne, og tap i gruppespillet sist, i Qatar 2022.

Vil Mexico slå Sør-Afrika (en revansjekamp fra åpningskampen for 16 år siden) og bryte forbannelsen rundt Mexicos åpningskamp? Avspark er kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, etterfulgt av åpningsseremonien med opptredener av Shakira, som starter kl. 19:30 CEST.