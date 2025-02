Mexico og USA styrker sikkerhetssamarbeidet

HQ

Under et møte i Washington nylig forpliktet toppsikkerhetstjenestemenn fra Mexico og USA seg til en forsterket strategi mot organisert kriminalitet, med mål om å bekjempe narkotika- og våpensmugling over deres felles grense (via Reuters).

Med økende press fra USA, som har antydet handelsstraffer dersom Mexico ikke intensiverer innsatsen mot fentanylsmugling og ulovlig migrasjon, ble begge parter enige om koordinerte tiltak som skal iverksettes i løpet av de kommende ukene.

Selv om detaljene fortsatt er under diskusjon, understreker initiativet at det haster med å ta tak i krisene som påvirker begge landene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse tiltakene vil føre til konkrete resultater.