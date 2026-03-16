Mexico slår Guinness' verdensrekord for "verdens største fotballklasse" for å feire det kommende verdensmesterskapet

Mexico gjør seg klar for VM i fotball 2026, som arrangeres sammen med USA og Canada, og søndag 15. mars var Ciudad de México vertskap for "Verdens største fotballklasse", offisielt anerkjent av Guinness World Records, med representanter invitert til Zócalo, hovedtorget i Ciudad de México, som ble forvandlet til en gigantisk fotballbane, delt inn i tre områder med fargene til det meksikanske flagget, der nesten 10 000 mennesker deltok i flere balløvelser i 35 minutter (en tid som var avtalt med Guinness for å kunne gjøre krav på verdensrekorden).

Clara Brugada, borgermester i Ciudad de México, sa at "Det er 86 dager til VM, og med denne massive klassen i dag sier vi høyt og tydelig i Mexico City at VM allerede har begynt", som rapportert av EFE. Flere tidligere meksikanske proffspillere deltok på arrangementet, som overgikk den forrige rekorden som ble satt i Seattle i juni i fjor.

Mexico vil også forsøke å slå en annen verdensrekord før VM med "Verdens største bølge", men i stedet for å bli fremført på et stadion, i Paseo de la Reforma, den største avenyen i den meksikanske hovedstaden.