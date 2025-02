Mexico planlegger å styrke sin suverenitet som følge av USAs aksjoner

HQ

Mexicos president Claudia Sheinbaum har kunngjort planer om en grunnlovsreform som skal styrke den nasjonale suvereniteten, etter USAs nylige beslutning om å klassifisere flere meksikanske karteller som utenlandske terrororganisasjoner.

På pressekonferansen i morges understreket hun at Mexico ikke vil tolerere noen utenlandsk innblanding som setter landets uavhengighet, territoriale integritet eller nasjonale sikkerhet i fare.

Utspillet kommer midt i en periode med økende spekulasjoner om at USAs president Donald Trump kan være i ferd med å legge grunnlaget for en ensidig militæraksjon i Mexico, en idé han ofte nevnte under valgkampen.

Sheinbaum uttalte også at hennes regjering ikke hadde blitt konsultert i forkant av USAs beslutning, noe som understreker de økende spenningene mellom de to landene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne reformen vil forme Mexicos forhold til nabolandet i nord.