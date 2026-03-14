Mexico vil utplassere 100 000 sikkerhetspersonell under VM i fotball 2026

HQ

Bølgen av vold og ødeleggelser i Mexico, og særlig i Jalisco, etter drapet på narkokartellbossen Nemesio Oseguera, kjent som "El Mencho", i februar, førte til en viss spenning rundt sikkerheten under VM 2026, som arrangeres i Mexico, og med noen kamper planlagt i Guadalajara og Monterrey denne måneden, 26.-31. mars, i forbindelse med sluttspillet mellom de to forbundene.

FIFA nølte imidlertid ikke, og Mexico vil fortsette å være medarrangør av fotballturneringen, men med økte sikkerhetskostnader. Ifølge RMC vil Mexico utplassere 100 000 sikkerhetspersonell, fordelt på militæret, politiet og private sikkerhetsbyråer, med 2 100 militære kjøretøy (synlige fra gatene i byene som er vertskap for kampene), 24 fly og 33 droner.

Med anslagsvis 5,5 millioner turister som besøker Mexico under VM, ønsker landet å forsikre FIFA og resten av landene som spiller der, om at de ikke har spart på noe for å sørge for at alle skal være trygge.