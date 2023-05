Jeg har laget litt av en tradisjon for å se frem til neste Wales Interactive tittel. Utvikleren er en av få som fremdeles utforsker FMV-rommet, og skaper derfor videospill som er betydelig unike sammenlignet med andre prosjekter på markedet. Men mens jeg har funnet morsomme øyeblikk i de siste titlene, de er Bloodshore og Ten Dates, det siste prosjektet, Mia and the Dragon Princess, klarer ikke å levere på flere punkter.

Historien bak dette spillet dreier seg om en barpike kjent som Mia, som blir kastet inn i et liv i kaos når hun møter en merkelig kvinne på flukt fra politiet. Etter hvert som fortellingen utvikler seg, begynner du å lære at denne kvinnen er en pirat fra Sørøst-Asia fra 1600-tallet, som bokstavelig talt ble frosset i tid etter at skipet hennes sank i Arktis, og at hun er direkte knyttet til et bisart historisk mysterium som involverer etterkommerne til en legendarisk pirat som nå eier og driver en snuskete bar i London.

Unødvendig å si, det er mange bevegelige deler her, og Mia and the Dragon Princess klarer ikke å forklare dem i dybden i det hele tatt. Du føler deg egentlig ikke interessert eller koblet til historien og mysteriet den prøver å veve, fordi det ikke er tid til å utvikle den godt. Du blir bare kastet inn i neste scene uten en sjanse til å fordøye eller pakke ut det som skjedde, og dette er nøyaktig det samme med karakterene og utviklingen de får. Ingen person føles alt for spennende, ettersom det ikke er noen reell forklaring på motivene deres eller hva som driver dem. Og ettersom piraten som ble frosset i tid ikke kan snakke engelsk, er det også en stygg språkbarriere som spillet håndterer ineffektivt.

Men alt dette er et skriptproblem, for mens mange Wales Interactive's titler er ganske små i konseptet, men utvides av de forgrenende fortellingsalternativene den bruker, Mia and the Dragon Princess prøver å gjøre for mange ting på en gang, noe som hindrer en del av spillet i å utmerke seg. For mange karakterer og for mange sammenvevde plottlinjer. Ja, dette gir en grunn til å oppleve de andre historiegrenene ved å bevisst velge et annet svar enn før, men ettersom historien er så ineffektivt fortalt i utgangspunktet, er det heller ikke en løsning på de åpenbare problemene spillet står overfor.

Når det gjelder temaet for fortellingen, er valgene som spilleren får ta i løpet av historien ganske repeterende hele veien gjennom spillet. Mens hovedpersonen Mia har attributter som sporer måten hun behandler menneskene hun møter i spillet, når flere valg i spillet spør deg om du vil at Mia skal være "selvsikker" eller "snill", gjør det egentlig ikke mye for å lage et overbevisende forgreningssystem. I stedet for å spørre meg om jeg vil tømme et toalett eller ikke, ville det vært mer spennende å ha flere alternativer når det gjaldt å løse de eldgamle og for lengst glemte gåtene som skuespillerne kommer over etter hvert som historien skrider frem.

De faktiske prestasjonene fra skuespillerne er heller ikke noe å skrive hjem om. Jo da, Paul McGann forsøker å løfte dialogen sin til nye høyder med en ganske foruroligende og apatisk opptreden som spillets hovedantagonist, men resten av rollebesetningen sliter med å gjøre mye ut av karakterene i det hele tatt. Når det er sagt, er kampscenene virkelig godt koreografert, og du kan fortelle at mye planlegging, øvelse og vekt har gått med på å produsere dem.

Spillet har også veldig særegne ytelsesproblemer som stadig ser at lyden faller ut mens spillet venter på at du skal ta en beslutning. Også overgangene mellom scenene er utrolig janky og påvirker alvorlig fordypningen av historien, da de kommer over som harde kutt til svarte skjermer. Til tider Mia and the Dragon Princess føles mer som en studentfilm, enn et spill fra en utvikler som allerede har levert tonnevis av lignende FMV-opplevelser.

Dette er grunnen til at jeg synes det er vanskelig å se Mia and the Dragon Princess som et av Wales Interactive's beste verk. Sammenlignet med det enklere og mer gjennomtenkte Ten Dates, føles dette spillet som et skritt i feil retning på mange måter. Med mindre bevegelige deler og et mer sammenhengende plott kunne dette potensielt ha vært noe mer spennende, men slik det står akkurat nå, er det vanskelig å sette pris på mye om dette spillet.