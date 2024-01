Mia Goth er saksøkt for angivelig å ha sparket en statist i hodet under innspillingen av MaXXXine.

HQ

Mia Goth har havnet i hardt vær under innspillingen av MaXXXine, den tredje og siste filmen i X-trilogien.

Goth er saksøkt for legemsbeskadigelse etter at hun skal ha sparket en statist i hodet med støvelen sin. Hendelsen fant sted i april i fjor og førte til at statisten ble sparket fra filmen. Rettsdokumenter har avslørt at James Hunter fikk hjernerystelse etter hendelsen, og at han måtte stoppe to ganger på vei hjem fordi han følte seg "ør i hodet".

Hunter ble opprinnelig hyret inn for tre dager for å spille rollen som "Dead Parishioner". Han hevder at Goth nesten tråkket på ham i én tagning. Etter at han klaget til den andre regiassistenten, skal Goth ha sparket ham i hodet med vilje. I tillegg hevder han også at Goth "hånet, spottet og bagatelliserte" på badet etter scenen.

