Mia Goth om MCUs Blade: "Det er best at det har tatt den tiden det har tatt"

For mange år siden lovet Marvel Studios at Blade skulle vende tilbake til rampelyset og at Mahershala Ali skulle dukke opp som den ikoniske vampyren. Hele prosjektet har imidlertid vært intet mindre enn en katastrofe så langt, med regissører som har hoppet av og planer som har endret seg så ofte at vi ikke lenger spør når Blade kommer, men snarere om den kommer...

En av stjernene som er knyttet til prosjektet er Mia Goth, som til tross for de mange hikstene i utviklingen fortsatt er ganske positiv og sikker på at filmen vil bli laget. I en samtale med Elle Magazine uttalte Goth følgende:

"Det er til det beste at det har tatt den tiden det har tatt. De ønsker å gjøre det riktig."

For øyeblikket er det ingen lanseringsplaner knyttet til Blade, og selv om det fortsatt er stjerner som skal være med i filmen, er det fortsatt ingen regissør knyttet til prosjektet. Eric Pearson (The Fantastic Four: First Steps og Thunderbolts*) sies å skrive manuset, men få oppdateringer på denne fronten har blitt delt.

Tror du Blade noen gang vil bli laget?