Miami Heat kontroversielt eliminert fra NBA-sluttspillet; Hornets og Suns får en ny sjanse

Charlotte Hornets har eliminert Miami Heat fra NBA-play-in-turneringen med bare ett poeng, 127-126, og kvalifiserer seg til den andre kampen i play-in-turneringen, som spilles på fredag mot taperen av kampen mellom Philadelphia 76ers og Orlando Magic som finner sted senere i dag (01:30 CEST på torsdag, 00:30 BST).

Kampen var kontroversiell etter at LaMelo Ball snublet i Bam Adebayo, stjernen til Heat, i andre omgang, noe som påførte ham en ryggskade som gjorde at Heat spilte uten stjernen sin i over halve kampen. LaMelo Ball endte opp med å bli helten for Hornets, men Miami Heat-trener Erik Spoelstra klaget og hevdet at han burde ha blitt utvist.

I mellomtiden slo Portland Trail Blazers, som ligger på sjuendeplass i Western Conference, Phoenix Suns og oppnådde direkte kvalifisering til sluttspillet, mens Suns får en ny sjanse på fredag, mot vinneren av duellen mellom Los Angeles Clippers og Golden State Warriors.

Dette er de fire kampene som gjenstår av play-in-kampene:



Philadelphia 76ers (7) mot Orlando Magic (8): 16. april, 13:30 CEST, 00:30 BST



Los Angeles Clippers (9) mot Golden State Warriors (10): 16. april, 16:00 CEST, 15:00 BST



Finale Western Conference (Suns mot Clippers/Warriors): 18. april, 16:00 CEST, 15:00 BST



Finale Eastern Conference (Hornets mot 76ers/Magic): 18. april, 13:30 CEST, 00:30 BST

