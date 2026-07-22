Miami Heat la ut en lenke til en «pressekonferanse for å presentere LeBron James» og hevder at det var en feil

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Det har gått tre uker siden LeBron James kunngjorde at han ville forlate Los Angeles Lakers neste sesong og spille for et annet lag i NBA, og verden venter spent på nyheter om hans beslutning.

Det ble enda mer kaotisk tirsdag kveld, da fans la merke til at Miami Heats YouTube-kanal ved en feiltakelse hadde lagt ut en video med tittelen «LeBron James’ pressekonferanse», planlagt til 27. juli. Videoen ble raskt fjernet fra listen over offentlige videoer, men mange brukere rakk å se den, og NBA-klubben fra Florida forklarte at det var en feil.

En talsperson fra Miami Heat forklarte til ESPN-journalisten Shams Charania at klubbens avdeling for sosiale medier jobbet med muligheten for at James skulle signere, og ved en feil la ut lenken på lagets YouTube-side.

Det dreier seg derfor ikke om en lekkasje av en forestående signering, men bare om forberedelser bak kulissene i tilfelle LeBron James, som nå er fri agent, skulle velge å returnere til Miami Heat, hvor han spilte mellom 2010 og 2014 og vant to av sine fire NBA-mesterskap.

Det bør bemerkes at Miami Heat, ifølge ryktene, var en av de fremste klubbene James vurderte, sammen med Cleveland Cavaliers og Philadelphia 76ers, selv om ingenting er utelukket, inkludert Golden State Warriors. James’ agent, Rich Paul, sa tidligere på tirsdag at han ikke vet når klienten hans vil ta sin beslutning, nå som han går inn i sin 24. sesong, som vil utvide rekorden hans.