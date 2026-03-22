Miami Open: spillere kvalifisert til åttendedelsfinalene og rekkefølgen på søndag (damesingle)

Resten av 32-delsfinalene (damesingler) spilles i dag.

Spillet fortsetter i Miami i andre halvdel av 32-delsfinalene, som spilles søndag 22. mars. Lørdag så vi Magda Linette (som slo Iga Swiatek tidligere), Elise Mertens, Katie Boulter, Anastasia Zakharova og Marie Bouzková bli slått ut i tredje runde, og de første spillerne som kvalifiserte seg til åttendedelsfinalene.

I ettermiddag får vi se hvem som blir med dem, med start kl. 16:00 CET, og resten av kampene følger når den forrige slutter, men ikke tidligere enn følgende tider :

Miami Open damesingle 32-delsfinaler:


  • Alexandrova mot Cristian: 16:00 CET, 15:00 GMT

  • Ostapenko mot Paolini: 16:00 CET, 15:00 GMT

  • Fernandez mot Pegula: 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Jovic mot Gibson: 17:10 CET, 16:10 GMT

  • Svitolina mot Baptiste: 18:30 CET, 17:30 GMT

  • Rybakina mot Kostyuk: 19:40 CET, 18:40 GMT

  • Zheng mot Keys: 20:50 CET, 19:50 GMT

  • Sabalenka mot McNally: 00:00 CET, 23:00 GMT

På mandag begynner åttendedelsfinalene, og halvparten av kampene er allerede bekreftet, deriblant :


  • Anisimova mot Bencic

  • Cirstea mot Gauff

  • Andreeva mot Mboko

  • Muchová mot Eala

Hvem tror du vil vinne Miami Open 2026?

Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

