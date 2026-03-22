Sport
Miami Open: spillere kvalifisert til åttendedelsfinalene og rekkefølgen på søndag (damesingle)
Resten av 32-delsfinalene (damesingler) spilles i dag.
HQ
Spillet fortsetter i Miami i andre halvdel av 32-delsfinalene, som spilles søndag 22. mars. Lørdag så vi Magda Linette (som slo Iga Swiatek tidligere), Elise Mertens, Katie Boulter, Anastasia Zakharova og Marie Bouzková bli slått ut i tredje runde, og de første spillerne som kvalifiserte seg til åttendedelsfinalene.
I ettermiddag får vi se hvem som blir med dem, med start kl. 16:00 CET, og resten av kampene følger når den forrige slutter, men ikke tidligere enn følgende tider :
Miami Open damesingle 32-delsfinaler:
- Alexandrova mot Cristian: 16:00 CET, 15:00 GMT
- Ostapenko mot Paolini: 16:00 CET, 15:00 GMT
- Fernandez mot Pegula: 17:00 CET, 16:00 GMT
- Jovic mot Gibson: 17:10 CET, 16:10 GMT
- Svitolina mot Baptiste: 18:30 CET, 17:30 GMT
- Rybakina mot Kostyuk: 19:40 CET, 18:40 GMT
- Zheng mot Keys: 20:50 CET, 19:50 GMT
- Sabalenka mot McNally: 00:00 CET, 23:00 GMT
På mandag begynner åttendedelsfinalene, og halvparten av kampene er allerede bekreftet, deriblant :
- Anisimova mot Bencic
- Cirstea mot Gauff
- Andreeva mot Mboko
- Muchová mot Eala
Hvem tror du vil vinne Miami Open 2026?