Miami Open-spillplan for søndag 22. mars, inkludert Alcaraz og Jódar (herresingler)

HQ

Søndag 22. mars starter den tredje runden i Miami Open i herresingle klokken 11:00 lokal tid, eller 16:00 CET, 17:00 GMT. Etter de bemerkelsesverdige nederlagene til Ben Shelton, Brandon Nakashima, Learner Tien, Alejandro Davidovich, Luciano Darderi, Joao Fonseca og, overraskende nok, Alex de Miñaur, begynner neste runde i dag med spillere som Carlos Alcaraz, Tommy Paul eller Rafael Jódar.

Jannik Sinner, Alexander Zverev og Daniil Medvedev venter til mandag. Dette er tenniskampene du kan se i dag :

Miami Open-spill søndag 22. mars (32. runde):



Quinn mot Lehecka: 16:00 CET, 17:00 GMT



Jódar mot Etcheverry: 17:10 CET, 16:10 GMT



Opelka mot Fritz: 18:10 CET, 17:10 GMT



Paul mot Collignon: 18:20 CET, 17:20 GMT



Alcaraz mot Korda: 19:20 CET, 18:20 GMT



Landaluce mot Khachanov: 21:00 CET, 20:00 GMT



Berrettini mot Vacherot: 00:00 CET, 23:00 GMT



Fils mot Tsitsipas: 01:30 CET, 00:30 GMT



Mandag 23. mars, på tidspunkter som ikke er bestemt, er det tid for :