Miami Open starter denne uken med alle på ATP-topp 10 unntatt Novak Djokovic, som er skadet igjen

Umiddelbart etter Indian Wells følger sesongens andre Masters 1000, Miami Open, der de fleste av topp 10-spillerne er seedet og forventes å delta... bortsett fra Novak Djokovic, som meldte forfall på søndag, etter en skulderskade.

38-åringen presterte på et enormt nivå i en duell han tapte for Jack Draper, og hadde som mål å forsvare de 650 poengene han vant ved å nå finalen i fjor (tapte for Jakub Mensik), men har bekreftet at han ikke kommer til Miami, og at han mest sannsynlig vil hvile til grussesongen, med Monte-Carlo Masters 4.-12. april.

Uten Djokovic (som kommer tilbake til verdens nr. 4, overgått av Zverev, på grunn av tapte poeng), er dette de 10 beste spillerne som forventes i Miami :



Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Lorenzo Musetti

Alex de Minaur

Taylor Fritz

Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Daniil Medvedev

Alexander Bublik



Trekningen av Miami Open finner sted mandag kl. 16:00 CET, 15:00 GMT. Hovedtrekningen i Miami Open starter fredag 20. mars og avsluttes søndag 29. mars.

Carlos Alcaraz og Jannik Sinner er fortsatt favoritter til å nå finalen, selv om det også har vært tilfelle i tre tidligere turneringer i år (Australian Open, Qatar Open og Indian Wells), og den ene eller den andre har falt tidligere i konkurransen...