Miamis baseballstadion forvandles til en ishockeystadion under NHL Winter Classic

Alt er klart for en spesiell kamp i National Hockey League (NHL) i Florida, der LoanDepot Park baseballstadion i Florida blir arena for en ishockeykamp, den første gangen en NHL-kamp spilles utendørs i Florida.

Det blir NHL Winter Classic 2026, som avholdes neste fredag, 2. januar. Baseballstadionet er vanligvis hjemmebane for Miami Marlins, men denne uken blir det midlertidig hjemmebane for de regjerende Stanley Cup-mesterne, Florida Panthers, som møter New York Rangers på besøk.

Det blir enda en NHL-utendørskamp denne sesongen, og begge vil bli spilt i Florida. Den andre blir i Tampa 1. februar, mellom Tampa Bay Lightning og Boston Bruins.

Hvis du er interessert i å følge NHL Winter Classic, kan du følge den på NHL.TV-plattformen over hele verden, med forbehold om geografiske blackouts. I USA er den inkludert i HBO Max, men ikke i den europeiske versjonen av plattformen.