Miasma Chronicles: Hands-on med The Bearded Ladies kommende taktiske rollespill

Nylig reiste vi til Malmö for å besøke indieutvikleren The Bearded Ladies og spille deres kommende prosjekt, Miasma Chronicles, som publiseres av 505 Games. 505 har en evne til å finansiere store indieprosjekter som eksisterer i en mellomting mellom indie og stort budsjett. Miasma Chronicles finnes i denne gråsonen, og er et flott taktisk rollespill som trekker på sjangerklassikere som Final Fantasy: Tactics, Ogre Battle og X-COM.

Miasma Chronicles er satt i et ødelagt Amerika, hvor verden har blitt ødelagt av en mystisk energikilde kalt Miasma. Landet er preget av et voldelig klasseskille, der overklassen utnytter resten av samfunnet. Spilleren tar på seg rollen som Elvis - en mekaniker som, på jakt etter sin savnede mor, unravels energikildens natur, men også samfunnets totalitære struktur. På reisen møter han et fargerikt persongalleri som hjelper ham med å overvinne utfordringene. Miljøet i spillet er tatt rett ut av Firefly og Cowboy Bebop, med en kul sci-fi western-estetikk.

Miasma Chronicles tar for seg en rekke forskjellige temaer. Spillet dreier seg hovedsakelig om klimakrisen, men berører også konsekvensene av ukontrollert kapitalisme. Disse temaene er ikke eksplisitt artikulert, men ligger mellom linjene i spillets miljø og karakterer. Spillregissør Lee Varley beskriver selv temaene som «tøylesløs forbrukerisme» og en naiv tro på å stole på big business for å løse miljø- og klimakrisen. Han mener begge deler er et problem i samfunnet i dag.

Varley utdyper: "Et av temaene som går gjennom spillet er: Hvis vi misbruker moder natur til det punktet at det ikke er noen vei tilbake, hva erstatter det? Hva kommer etter?" - et ubehagelig spørsmål som er interessant utforsket i spillet og gjør Miasma Chronicles til et av de mer interessante spillene i 2023.

Spillets produsent Parker fremhever også spillets mørke humor, inkludert bruken av plast som valuta i spillet: "Det er en ironisk valuta. Vi snakker om plast i historien. Du kan se at uskadet plast er veldig verdifullt, fordi det er veldig sjeldent og det er et hint mot hva Miasma kan være. Vi syntes det var morsomt å ha et ironisk element, men også berøre en viktig sak.

Spillet er ikke bare lovende på et tematisk nivå, men også spillingen, som trekker spilleren inn i universet. Utviklerne har klart å lage et minimalistisk brukergrensesnitt som virker enormt innbydende for spillerne. Den taktiske RPG-sjangeren er beryktet for å ha kompliserte menyer som tar opp all plassen på skjermen, noe som gjør brukergrensesnittet i Miasma Chronicles veldig imponerende. Den sofistikerte og intuitive tilnærmingen gjenspeiles også i spillets kampspill, der du enkelt navigerer spillerne dine rundt på banen og setter opp det perfekte angrepet.

Sjangerblanding har også spilt en rolle i spillets designfilosofi, siden Miasma Chronicles bruker ganske imponerende snikemekanismer. Spilleren kan derfor velge sin egen tilnærming til kamp, enten å drepe fiender en etter en med en lydløs rifle, eller angripe dem med rakettkastere og håndgranater. Dette inviterer spilleren til å komme opp med kreative tilnærminger til utfordringene i historien.

Det er imidlertid noen problemer med spillet. Dialogen virker stiv og overfladisk, men det spiller godt inn i sjangerfilmestetikken som spillet låner fra. Det er en dystopisk sci-fi-western som låner fra sjangerens storheter – og det er en estetikk som virkelig fungerer. Miljøet er levende og spekket med detaljer som gir verden karakter. Så selv om persongalleriet er litt klisjé, balanseres det ut av sterk verdensbygging.

Miasma Chronicles virker som et lovende RPG-spill som kan overraske den erfarne spilleren, men også ta tak i nykommere i sjangeren.

Spillet slippes 23. mai til PlayStation 5, Xbox Series X/S og PC.