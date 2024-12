Michael anmelder Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

HQ

Det begynner å bli et ganske godt utvalg med treningsspill på Switch. Du har Ring Fit Adventure, en klar innertier blant virtuelle treningsmaskiner. Der lærte jeg både en rekke øvelser jeg fortsatt bruker i rutiner i dag, og at et treningsspill gjerne kan bruke alle knepene og triksene dataspill er kjent for til å holde deg til treningsrutinen. Oppå det hele kan det til og med være et gøyalt spill!

Fitness Boxing-serien til utvikler Imagineer har duret og gått siden første utgivelse i 2018, etterfulgt av en rekke varianter som vrir og vender på standardopplevelsen. Selv har jeg kun spilt Fitness Boxing 2. Det var jo helt ålreit det! Grei unnskyldning til å bruke Joy-Cons igjen og samtidig få bevegd seg litt. Dessverre var det lite som holdt meg hekta til opplevelsen. Mangel på variasjon og et skuffende utvalg coverlåter av popsanger gjorde at jeg helst bare vendte tilbake til Ring Fit eller Beat Saber om jeg ønsket å bevege meg litt innenfor hjemmets vegger.

Nå til Fitness Boxing 3, utgitt et par uker tilbake. Jeg har brukt den siste måneden på å lære meg rytmer, bokse i takt, og høre på en latterlig billig utgave av Ylvis-brødrenes «The Fox». Etter dette er jeg rett og slett litt skuffet.

Man kan velge mellom seks trenere og kle de opp sånn du ønsker.

Dette er en annonse:

For Fitness Boxing 3 utvider og videreutvikler idéene fra de forrige spillene, men legger ikke til nok til at jeg anbefaler det hvis du allerede har en av de andre utgavene. Du kan fortsatt velge bokserutiner som tar deg gjennom en rutine av tøying, boksing til rytmen til en av rundt 30 coverlåter, etterfulgt av en avsluttende tøyeøkt.

Av nye tillegg har vi Mitt Drills og Sit Fit Boxing. Mitt Drills lar deg gjøre det samme som i en vanlig økt, uten rytmekravet. Det er deilig å kunne fortsette med mer boksing når man er for sliten til å følge rytmen, men fremdeles ønsker å holde på litt til. Sit Fit Boxing er et flott tilgjengelighetstillegg, ment som en mulighet for de som ønsker eller må forbli sittende som likevel ønsker å bokse. I min testing har jeg derimot ikke opplevd at spillet gir mye pes om du sitter gjennom en økt av den vanlige modusen, men tanken er god!

Sit Fit Boxing er et omtenksomt tillegg.

Et grunnleggende problem med opplevelsen er uvilligheten til å etterfølge tingene spillet lærer deg. Jeg får streng beskjed om at jeg må bokse en viss måte for å score, for eksempel gjennom en uppercut eller et slag med strak arm. Likevel gjør det null forskjell om jeg slår rett frem eller bare så vidt rister på kontrollen. Spillet teller bevegelsen uansett. Det virker som et bevisst valg fra utviklerens side, da det kunne vært frustrerende å måtte være kjempepresis med relativt upresis teknologi, men det bryter dessverre med illusjonen av at jeg lærer meg ordentlige manøvere. Det kan til og med føre til vranglære.

Dette er en annonse:

Det må derimot nevnes at slagfeedbacken er mye bedre her enn i toeren. Responsen fra din virtuelle trener, samt slaglyden, har blitt pumpet opp slik at det nå føles det kjempebra ut å slå løs. Den virtuelle treneren er ikke fullt så stiv og livløs som tidligere, med bedre stemmeskuespill avhengig av hvilken trener du velger. Det er fortsatt litt robotaktig preg over skuespillprestasjonene, men de er generelt roligere og mindre intense i fremføringen. Likevel er jeg ganske lei av gjentakende begrep og formuleringer. Enda en ting som bryter med illusjonen spillet prøver å skape.

Man kan gå rett i gang med en økt fra hovedmenyen. Fint for folk på farten!

Fitness Boxing 3 gjør bittesmå steg fremover for serien. Et fåtall forbedringer av spillets estetikk og enkelhet i bruk gjør at dette er utgaven jeg kommer til å anbefale for de som er interessert i å prøve et slikt spill, men om du allerede har spilt Fitness Boxing er det ingenting her som gjør det verdt nypris. Har du spilt Ring Fit, eller er nysgjerrig på det, er det den soleklare anbefalingen for treningsspill på Switch. Jeg ser også Fitness Boxing 2 gå for så lavt som 40kr i fysisk utgave, så om du kun er nysgjerrig er det veien å gå. Du kommer til å skjønne om dette er for deg eller ikke.