Michael B. Jordan ønsker å lage en live-action anime-tilpasning

HQ

Michael B. Jordan er på en måte for anime-fans det Henry Cavill er for Warhammer-fans. En muskuløs, kjekk fyr som andre fans av en nerdete hobby kan peke på og si "hei, han liker det, så det kan ikke bare være for tapere, ikke sant?"

Spøk til side, Jordan er kjent for å være en stor fan av anime og animasjon. Han hentet for eksempel mye inspirasjon fra anime-kampene i Creed III, og han kunne til og med tenke seg å filmatisere en anime-hit en dag.

På spørsmål fra Vulture om hva han jobber med nå, sa Jordan først at han skal regissere The Thomas Crown Affair, en film han har jobbet med i mer enn et tiår nå. Men, som en "palettrenser", vil han gjerne gjøre en anime-tilpasning.

Jordan sa ikke hva slags anime han ville lage en adaptasjon av, men da han ble spurt om hva han har sett på i det siste, sa han at han har fordypet seg i den siste sesongen av Fire Force, og sett Fate/Stay Night. En sann ballkjenner, ser det ut til.

Dette er en annonse: