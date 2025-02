Michael B. Jordan sier at han ville jobbet med Jonathan Majors igjen

HQ

Til tross for at han virket som et av de nye store navnene i Hollywood, mistet Jonathan Majors alt da han ble arrestert for fysisk mishandling av ekskjæresten sin. I desember 2023 ble han funnet skyldig i to tilfeller av mishandling og trakassering, og selv om han ikke har sittet i fengsel, gjennomfører Majors et 52 uker langt program mot vold i hjemmet.

Majors ble droppet fra alle prosjekter, inkludert rollen som MCUs store skurk Kang the Conqueror, og har vært borte fra skjermen en stund, men Michael B. Jordan er villig til å jobbe med ham igjen. Etter å ha spilt sammen i Creed III, ser det ut til at skuespillerne har bygget opp en sterk kjemi.

Jordan sa til GQ at han er "stolt av hans motstandskraft og styrke gjennom det hele, og [hans] håndtering [av] det. Jeg er glad for at han har det bra. Det er gutten min."

Michael B. Jordan ser for tiden frem mot utgivelsen av Sinners, en film der han spiller hovedrollen som brødre som må bekjempe en vampyrinvasjon i det gamle vesten.