Michael B. Jordan skal regissere Creed 4

På Deadline Contenders avslørte produsent Irwin Winkler at Michael B. Jordan skal sitte i regissørstolen for den kommende Creed 4.

På spørsmål om Jordan kommer til å regissere en ny film i serien, svarte Winkler: "Det er ikke meningen at jeg skal si det... men det kommer han til å gjøre.".

Winkler ertet også senere med at Creed 4 vil gå i forproduksjon om rundt et år. Han sa: "Vi planlegger å lage Creed 4, den er i arbeid. Vi tror vi har en veldig god historie. Et veldig godt plott. Og vi håper å... vel, vi ble litt forsinket på grunn av streiken, akkurat som alle andre... men vi går nok i gang med forproduksjonen om et års tid."

Jordan debuterte som regissør med Creed 3, som hadde premiere tidligere i år. Filmen markerte et stort skifte i serien, og var den første som ikke inneholdt Sylvester Stallones Rocky Balboa. Du kan lese anmeldelsen vår her .