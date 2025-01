Michael B. Jordan spiller hovedrollen som vampyrdrepende tvillinger i den nye Sinners traileren

HQ

Den nye traileren til Ryan Cooglers Sinners er her, og den får vampyr-actionthrilleren til å se enda mer spennende ut. Med Michael B. Jordan i hovedrollen som tvillinger, setter filmen begge Jordans i en fest fra helvete når de befinner seg i en vampyrkohorts nåde.

Black Panther- og Creed-regissør Ryan Coogler ser ut til å ha gått for mer av en I Am Legend-tilnærming med vampyrene sine, ettersom de er i stand til å infisere ofrene sine med vampyrisme i stedet for bare å drepe dem direkte, noe som skaper flere vampyrer for Michael B. Jordan å ta ned, inkludert Hailee Steinfeld.

Miles Caton, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson og flere andre fyller ut rollelisten til Sinners, og filmen fortsetter vår vampyrrenessanse den 18. april.