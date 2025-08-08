Michael Bay i samtaler om å returnere til Transformers franchise

Paramount har planer om mer robot-rippende og eksplosiv action, ettersom studioet for tiden er i samtaler om å hente inn Michael Bay til en ny versjon av Transformers -filmene som han gjorde så populære helt tilbake i 2007.

HQ

Ifølge Deadline er Bay for tiden i samtaler om å returnere til Paramount og franchisen. Det er foreløpig uvisst om han vil fortsette den samme historien og de samme karakterene som han har jobbet med i over et tiår.

Bay var nemlig ikke lenger til stede for å regissere franchisefilmene etter The Last Knight, men han fortsatte som produsent for Bumblebee og Rise of the Beasts. Bay var også produsent på den animerte filmen fra 2024, Transformers One.

Bay var midt i et samarbeid med Netflix og Will Smith om en ny actionfilm kalt Fast and Loose, men måtte trekke seg på grunn av kreative uenigheter med Smith. Netflix er på utkikk etter en ny regissør, men Bay vil sannsynligvis holde seg opptatt.