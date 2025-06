Michael Bay klar for Transformers-comeback

HQ

Det ser ut til at Michael Bay er klar til å dykke tilbake til sin gamle leketøysdrevne blockbuster-lekeplass - Transformers. Ifølge Hollywood-innsider Matthew Belloni via Puck News, jobber Bay nå med en helt ny Transformers-film med Paramount, og planen er at han både skal produsere og regissere.

Dette er en ganske overraskende vending, med tanke på at han for bare noen år siden erklærte at han var helt ferdig med franchisen etter katastrofen som var Transformers: The Last Knight - en film de fleste helst vil glemme. Den floppet stort, tapte over 100 millioner dollar for Paramount og ble den svakeste filmen i seriens historie.

Siden den gang har Bay kastet seg ut i en rekke andre prosjekter - fra lunkne Netflix-satsinger til dokumentarfilmer - men ingenting har virkelig tatt av. I mellomtiden har Transformers-filmene som fulgte, som Rise of the Beasts (2023) og den animerte Transformers One, fått anstendige anmeldelser, men brakt inn mindre penger enn Bays bidrag.

Paramounts svar? Ta med Bay tilbake. Og den eksplosjonsglade regissøren virker mer enn villig. Transformers trenger å bli en kassasuksess igjen, og Bay selv har ikke akkurat landet stjerneprosjekter i det siste. Så det er en ganske pragmatisk gjenforening: Bay + Paramount = en sjanse til å gjenopplive hverandres fallende formuer.

Nå går det rykter om en G.I. Joe/Transformers-crossover, en live-action-oppfølger til Transformers One med Josh Cooley, og noen få andre biter og brikker under utvikling. Men det er radiotaushet når det gjelder en lanseringsdato - Paramount har frem til 2029 før rettighetene begynner å gli mellom fingrene på dem.

Så spørsmålet gjenstår: Er franchisens mest høylytte pappa i ferd med å redde - eller i det minste få fart på - merkevaren igjen?

Hva tror du om det? Er Bay nøkkelen til å bringe Transformers tilbake til storhet?