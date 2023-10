Michael Caine gir seg offisielt som skuespiller

HQ

Etter lanseringen av sin siste film The Great Escaper har Michael Caine kunngjort at han offisielt trekker seg tilbake fra skuespilleryrket.

Den 90 år gamle skuespilleren bekreftet nyheten da han opptrådte på BBC Radio 4s talkshow Today for å promotere sin rolle i den nevnte filmen. Da han snakket om sin rolle i filmen, sa han til BBC: "Pussig nok hadde jeg pensjonert meg da jeg fikk manuset, og jeg takket nei tre ganger, men jeg ble forelsket i ham hver gang jeg leste det, så jeg gjorde det."

Han fortsatte: "Jeg sa hele tiden at jeg skulle pensjonere meg. Nå gjør jeg det, for jeg har hatt en film der jeg har spilt hovedrollen, og den har fått fantastiske kritikker."

Selv om det er trist at Caines karriere nå er over, må man kunne si at han har hatt en imponerende karriere. Den London-fødte skuespilleren har medvirket i mer enn 160 filmer i en karriere som har strukket seg over åtte tiår. I årenes løp har han også vunnet to Oscar-priser, en BAFTA-pris og tre Golden Globe-priser for sine prestasjoner.