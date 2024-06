HQ

Han er en kraftfull skuespiller kjent for sine hardtslående roller, og har en karriere som få andre Hollywood-skuespillere kan matche. Han er sønn av titanen Kirk Douglas, men lot aldri faren overskygge seg og fant sin egen vei gjennom en lang rekke utrolige filmer. Her er Michael Douglas' fem beste prestasjoner.

(5)

Falling Down (1993)

Sammen med Traffic er Douglas' portrett av William Foster, en mann som har fått nok av det meste, sannsynligvis en av hans mest undervurderte og samtidig gripende. Lei av samfunnet som han føler har tråkket på ham, og med en koffert fylt til randen med våpen, tar Douglas oss med på en voldelig vandring gjennom Los Angeles på jakt etter datteren sin. Douglas balanserer det hele perfekt i det som godt kan være en av filmhistoriens definitive "jeg har fått nok"-roller.

(4)

Basic Instinct (1992)

Paul Verhoevens kontroversielle thriller har kanskje en av verdenshistoriens mest berømte scener takket være Sharon Stone, men den hadde ikke vært noe uten Douglas i rollen som etterforsker Nick Curran. En tøff politirolle der han tydelig drar nytte av tidligere lærdommer i karrieren, nærmere bestemt 80-tallsklassikeren Black Rain, men også The Streets of San Francisco. Basic Instinct er fortsatt Douglas' mest suksessrike film, og det er lett å forstå hvorfor med tanke på det helt strålende samspillet og kjemien han har med Stone.

(3)

Traffic (1999

Sterke portretter og utsøkt skuespill er absolutt ingen mangelvare når det gjelder Steven Soderberghs episke narkotikadrama. Men til tross for dette klarer Douglas å være en av filmens mest minneverdige roller som den politiske tungvekteren Robert Wakefield, som befinner seg på begge sider av krigen mot narkotikaen som strømmer inn fra den andre siden av grensen. Han er like deler familiefar med en datter som skjuler et heroinmisbruk, og hensynsløs politiker i jakten på narkotikaen og de som driver handelen. Reisen Douglas' rollefigur gjennomgår er mildt sagt gripende, og det er umulig å ta øynene fra hans magnetiske prestasjon.

(2)

The American President (1995)

En av de mer merkelige, men også fascinerende rollene i Douglas' lange karriere er utvilsomt rollen som USAs president Andrew Shepherd. En kjærlighetssyk maktmenneske som ikke kan få øynene fra miljøforkjemperen Sydney Ellen Wade. Den amerikanske presidenten er lett og hjertelig, og bryter med mange av Douglas' tidligere roller, men er også et bevis på skuespillerens utrolige spennvidde og hans evne til alltid å gi alt. Filmen er et fantastisk portrett fullt av nyanser og farger, og den skiller seg ikke bare ut på grunn av sin egenart, men også på grunn av Douglas' utsøkte, nesten karrieredefinerende skuespill.

DOUGLAS' BESTE SKUESPILLERPRESTASJON:

(1)

Wall Street (1987

Han er like hensynsløst ondskapsfull som han er fascinerende, legemliggjøringen av forbrukersamfunnet og kapitalismen på høyden av 1980-tallet - det er Gordon Gekko i et nøtteskall. En rolle som har kommet til å definere og hjemsøke Michael Douglas gjennom hele karrieren, ikke bare på grunn av arsenalet av ufattelig fantastiske sitater den iskalde forretningsmannen spytter ut. Men først og fremst på grunn av måten Douglas gir liv til karakteren, en personlighet som er større enn filmen selv, og som stadig minner oss på at penger aldri sover. Douglas er perfekt som Gekko, og ingen annen skuespiller kunne ha gitt rollen den samme selvsikkerheten og tilstedeværelsen. Absolutt briljant.

