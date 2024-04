Michael Douglas ville at Hank Pym skulle dø i den tredje filmen. Ant-Man and the Wasp: Quantumania

HQ

Det er sjelden vi ser at en karakter faktisk møter et permanent endelikt i MCU. Vanligvis ender de opp med å komme tilbake gjennom ulike påfunn, som i tilfellet Loke og Gamora, der alternative universversjoner av karakterene blir hentet inn mens originalene forblir døde.

Skuespilleren Michael Douglas, som spiller Hank Pym i Ant-Man og de påfølgende filmene, var klar til å ta et endelig farvel med karakteren sin i den tredje filmen. I et intervju med The View (via Entertainment Weekly) fortalte Douglas at han ønsket å ha en seriøs død ved hjelp av flotte CGI-effekter.

"Jeg sa at jeg gjerne vil ha en alvorlig [død], med alle disse flotte spesialeffektene. Det må finnes en eller annen fantastisk måte der jeg kan krympe til maurstørrelse og eksplodere, eller hva det nå måtte være. Jeg vil bruke alle disse effektene. Men det var i den forrige. Nå tror jeg ikke jeg kommer til å dukke opp."

Douglas sa da Ant-Man and the Wasp: Quantumania kom ut at han ville være åpen for en fjerde film, men kanskje har Marvel endret retning, og det er ikke lenger behov for den legendariske skuespilleren.