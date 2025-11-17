Michael J. Fox bekreftet for Zootopia 2 i en svært passende rolle
Vi antar at du kan gjette hva slags dyr vi snakker om...
Til tross for at Zootopia ble en kjempesuksess, skulle det ta nesten et tiår før den fikk en oppfølger. Men 26. november er premieredagen, og etter den siste traileren å dømme ser det ut til at vi har nok en hit å se frem til.
Det ser også ut til at hypen har gjort filmen til en skikkelig honningfelle for kjendiser, og den er fullpakket med Hollywood-eliten. Vi kan blant annet se frem til Ke Huy Quan, Andy Samberg, Macaulay Culkin, Stephanie Beatriz, Yvette Nicole Brown, Roman Reigns, og... Michael J. Fox. I løpet av helgen ble sistnevntes tilstedeværelse bekreftet i et Instagram-innlegg, og han kommer passende nok til å spille Michael J. the Fox.
Det er alt vi vet foreløpig, men du kan sjekke ham ut i innlegget nedenfor. Vi kommer selvfølgelig til å anmelde Zootopia 2 når den tid kommer. Er dette en film du har planer om å se?