Michael Jackson er tilbake på topp 10-listen med en enorm Halloween Thriller-stigning

HQ

Mange sangere ser på julen som en ypperlig anledning til å levere en hit som hvert eneste år gir dem suksess. Mens det er en velprøvd idé, fant Michael Jackson i stedet absurd suksess i årets mest uhyggelige sesong, rundt Halloween.

Sangen hans Thriller gjør alltid comeback i oktober når folk kommer i en mer uhyggelig stemning, og i 2025 har dette kulminert i en massiv økning for sangen, som nå har tatt seg inn på topp 10-listene i både Storbritannia og USA.

I USA klatret Thriller så høyt som til Billboards 10. største singel for uken, og når det gjelder Storbritannia, noterer Official Charts at Thriller gikk et skritt videre og nådde en niendeplass.

Dette er faktisk en enorm bragd for sangen, ettersom det nå gjør Michael Jackson til den første artisten som har hatt topp 10-låter i seks forskjellige tiår, ifølge Variety. Det er en bragd som ingen andre har vært i nærheten av ennå, selv om avdøde Andy Williams teoretisk sett kunne gjort Jackson selskap hvis en av låtene hans av en eller annen grunn nådde Topp 10 på 2020-tallet.

Dette er en annonse:

Lyttet du til Thriller denne Halloween?