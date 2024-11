Michael Jackson og Frank Sinatra-produsenten Quincy Jones er død

HQ

Quincy Jones, en av de største innen amerikansk musikk, har gått bort i en alder av 91 år. Karrieren hans strakte seg over mer enn 75 år, og han mottok 28 Grammy-priser og ble kåret til en av de mest innflytelsesrike jazzmusikerne i det 20. århundre.

Jones' død ble kunngjort av hans pressetalsmann. "I kveld, med fulle, men knuste hjerter, må vi dele nyheten om vår far og bror Quincy Jones' bortgang. Og selv om dette er et utrolig tap for familien vår, feirer vi det fantastiske livet han levde og vet at det aldri vil finnes en annen som ham", sa familien (via BBC).

Jones sovnet stille inn i sitt hjem i Bel Air. Produsenten var kanskje en legende i seg selv, men karrieren hans ble så mye mer spesiell av at han var involvert i fremveksten av andre mytiske musikkfigurer som Michael Jackson og Frank Sinatra. Han omarbeidet Fly Me to the Moon og gjorde den til en swing, selv om den opprinnelig var en vals, og produserte flere Michael Jackson-album, inkludert Off the Wall, Thriller og Bad.

Sam Aronov/Shutterstock.com

