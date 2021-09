Michael K. Williams aka Omar Little fra The Wire er død

HQ

Michael K. Williams er en kar mange som er interessert i både spill, filmer og serier siden han hadde fremtredende roller i både The Wire, 12 Years a Slave, Boardwalk Empire, Battlefield 4 (og det kommende Battlefield 2042) og mer. Dessverre er han også kjent for å like enkelte mindre heldige ting i privatlivet, noe som visstnok har fått konsekvenser.

Politiet skal ha fortalt The Post at Williams dessverre er funnet død i leiligheten sin. Dermed ble den talentfulle skuespilleren bare 54 år gammel, noe som tilsynelatende skyldes en overdose siden politiet også fant narkotikautstyr ved han.

Hvil i fred, Michael.