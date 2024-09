Michael Keaton avslører at han egentlig heter Michael Douglas

HQ

Michael Keaton har nettopp avslørt at han har løyet for oss alle i flere tiår. Han heter nemlig ikke Michael Keaton i det hele tatt. Han måtte velge det på grunn av en SAG-avgjørelse. Som Keaton fortalte People Magazine i et nylig intervju, ønsker han å begynne å bruke sitt virkelige navn i fremtiden.

Michael Douglas er skuespillerens fulle navn, men han ønsker å bli kjent som Michael Keaton Douglas i fremtiden. Han kunne ikke være Michael Douglas da han først begynte, fordi SAG har en regel som betyr at bare én skuespiller kan bruke et gitt navn.

Nå er han 72 år, og Keaton planlegger å ha navnet sitt i rulleteksten i fremtidige prosjekter. Han hadde planlagt å gjøre det i en film han nylig spilte hovedrollen i, men glemte det tydeligvis under innspillingen. Nå vet vi det i hvert fall, så når vi ser Michael Keaton Douglas i rulleteksten til en film, skal vi ikke tro at det har oppstått et overraskende nytt kjendispar.

