Michael Keaton bryr seg ikke om at Batgirl ble kansellert

Da Warner Bros. avskrev Batgirl-filmen, og i realiteten kansellerte filmen til tross for at den stort sett var klar til å gå i gang, var det mange som ble opprørte og skuffet over at filmen ble behandlet på en slik måte. En som ikke deler den samme oppfatningen er Michael Keaton, som til tross for at han medvirker i filmen som den kappekledde korsfareren nok en gang, egentlig ikke er opprørt over at filmen ble lagt ned.

I et intervju med GQ snakket Keaton om filmen og sa "Nei, jeg brydde meg ikke på noen måte. Stor, morsom, fin sjekk."

Keaton fortsatte litt: "Jeg liker [regissørene Adil El Arbi og Bilall Fallah]. De er hyggelige karer. Jeg heier på dem. Jeg vil at de skal lykkes, og jeg tror de følte seg veldig dårlig, og det fikk meg til å føle meg dårlig. Jeg? Jeg har det bra."

Batgirl skal ha hatt et budsjett på rundt 90 millioner dollar, men ble avskrevet for å oppfylle et skatteinsentiv for produksjonsgiganten.