Michael Keaton er klar for Beetlejuice 3

HQ

Den første Beetlejuice prydet skjermene våre i 1988. Det tok 36 år før vi fikk en oppfølger, men det ser ut til at tiden det tok å lage den var vel anvendt, ettersom fans og kritikere likte Beetlejuice Beetlejuice godt. Siden oppfølgeren har gjort det bra er fansen selvsagt interessert i en tredje film, og det er Beetlejuice selv også.

Michael Keaton, stjernen i begge filmene, sa nylig til E! News at han kunne tenke seg en tredje film, og potensielt mer enn det.

"Jeg ville gjort [disse filmene] hvert år", sa han, og viste at han har blitt ganske glad i den grønne parykken og ansiktsmalingen. Med tanke på at du må si Beetlejuice tre ganger for å tilkalle ham, kunne vi tenke oss at en tredje film kunne avrunde det hele på en fin måte, men vi får se om Hollywood-maskinen er interessert.

Vil du se Beetlejuice 3?