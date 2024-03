Michael Keaton er tilbake som Beetlejuice i oppfølgerens første trailer

Den første traileren til Beetlejuice-oppfølgeren, briljant nok kjent som Beetlejuice Beetlejuice, har gjort sin debut. Den kommer fra regissør Tim Burton, og en rekke av de originale skuespillerne er tilbake i sine respektive roller, inkludert Winona Ryder som Lydia Deetz, Catherine O'Hara som Delia og hovedrolleinnehaveren Michael Keaton som demonen Beetlejuice (mer formelt kjent som Betelguese).

Filmen vil også bringe en rekke nye navn til serien, deriblant Jenna Ortega som den unge Astrid Deetz, Monica Bellucci som Beetlejuices kone og Willem Dafoe i en ukjent rolle.

Handlingen i filmen er som følger: "Beetlejuice er tilbake! Etter en uventet familietragedie vender tre generasjoner av familien Deetz hjem til Winter River. Fortsatt hjemsøkt av Beetlejuice blir Lydias liv snudd på hodet når den opprørske tenåringsdatteren Astrid oppdager den mystiske modellen av byen på loftet og portalen til Afterlife åpnes ved et uhell. Med trøbbel i begge verdener er det bare et tidsspørsmål før noen sier Beetlejuices navn tre ganger, og den rampete demonen vender tilbake for å slippe løs sin helt egen form for kaos."

Beetlejuice Beetlejuice kommer på kino 6. september. Se teaser-traileren nedenfor.