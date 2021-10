Michael Keaton hevder Batman-drakten fortsatt passer

HQ

Etter mye om og men ble det i april bekreftet at Michael Keaton kommer tilbake som Batman i The Flash-filmen. Nå har det gått nesten tretti år siden Keaton tok på seg den mørke drakten forrige gang, så det er ikke rart at han fikk et litt frekt spørsmål da han besøkte Stephen Colbert sitt talkshow denne uken.

På The Late Show with Stephen Colbert ble nemlig Michael Keaton spurt om han trodde det var mulig å fortsatt få på seg Batman-drakten fra 1992, noe den talentfulle skuespilleren svarte at han allerede hadde gjort, så ja. Han hevder at målene fortsatt er de samme, noe du skal få lov til å vurdere selv om er løgn eller ei.