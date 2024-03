Michael Keaton om Beetlejuice Beetlejuice: "Den er bare så morsom"

I et nylig intervju på SiriusXMs The Jess Cagle Show ertet Michael Keaton med at Beetlejuice Beetlejuice er "just so fun". Skuespilleren, som er tilbake for å spille rollen sin i filmen, fikk se en nylig klippet versjon og bemerket: "Jeg kan trygt si at dette er flott."

Han sa: "Den er bare så morsom, og jeg har sett den nå. Jeg kommer til å se den igjen etter et par små justeringer i klipperommet, og jeg kan trygt si at den er fantastisk."

Keaton beskrev også filmen som "vakker" visuelt og avslørte at den har noen "emosjonelle" øyeblikk.

Han sa at Beetlejuice Beetlejuice "er vakker, fysisk. Den andre var så morsom og spennende visuelt, den er alt det, men virkelig vakker og interessant emosjonell her og der. Jeg var ikke klar for det. Det er fantastisk."

Beetlejuice Beetlejuice kommer på kino 6. september 2024.

Takk, The Hollywood Reporter.