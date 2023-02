Michael Keaton tok rollen som Vulture fra John Leguizamo

Mange vil være enige om at Michael Keaton spilte en ganske god hovedantagonist for Tom Hollands nettsvinger i Spider-Man: Homecoming. Hans skildring av Vulture var hjemsøkende og morsom på samme tid, og det hele kom sammen for å gjøre ham til en gunstig skurk kort tid etter filmens utgivelse. Dette kan imidlertid ikke alltid ha vært tilfelle, som skuespilleren John Leguizamo avslører i et intervju med ComicBook.com.

Leguizamo forteller at Marvel kastet ham som Vulture i filmen, og at akkurat da ting ble ferdigstilt slo Keaton inn og tok rollen. Dette kom da Keaton opprinnelig var planlagt å spille rollen, men bestemte seg for ikke å ta den, og etterlot Leguizamo åpen for å ta den før Keaton ombestemte seg og tok den likevel.

"Jeg skulle være Vulture. Vi hadde forhandlet og jeg var i ferd med å spille ham, og de sa at Michael Keaton ville ha den tilbake, og de spurte meg om jeg ville gi den fra meg. Jeg sa: 'Vel, ok, antar jeg.' De sa: 'Nei, vi skal jobbe med deg igjen, vi skal ...' Det var det som skjedde der.»

Når det gjelder hva Leguizamo ble tilbudt i stedet, sa han at Marvel tilbød ham "noe lite" som han svarte: "Nuh uh" til.