Michael Mann har skrevet ferdig manuset til Heat 2

Heat 2 og filmen kommer stadig nærmere å bli en realitet. Den etterlengtede filmen har nå tatt et betydelig skritt fremover, ettersom regissør Michael Mann, etter tidligere rykter om Adam Driver og tidligere forhåpninger om å starte innspillingen enten senere i 2024 eller tidlig i 2025, nettopp har avslørt at manuset til filmen endelig er ferdig og i hendene på produksjonsselskapet Warner Bros.

Som nevnt i et intervju med Vulture, uttalte Mann: "Jeg har nettopp skrevet ferdig manuset og levert inn det første utkastet. I dette tilfellet var det Warner Brothers. Noe mer enn det kan jeg ikke snakke om. Men det er et spennende prosjekt."

Selv om det er et fremskritt, er det ikke noe fast tilsagn eller tegn på at filmen er nær ved å bli filmet. Når Mann bemerker at det første utkastet ble levert inn, må vi anta at det vil bli gjort redigeringer før produksjonen kommer i gang for fullt, men forutsatt at manuset er i god form, kan det bety fremgang for valg av skuespillere.

Er du interessert i en Heat oppfølger?