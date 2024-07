Michael Mann ønsker å starte innspillingen av Heat 2 i slutten av året eller tidlig i 2025.

Nesten 30 år etter en av tidenes beste politifilmer får Heat en oppfølger. Den legendariske regissøren Michael Mann jobber med filmen akkurat nå, og det ser ut til at han prioriterer den høyt.

I et intervju med LA Times avslørte Mann at han for tiden skriver på manuset, som er en adaptasjon av hans roman Heat 2. Det er planer om å starte innspillingen enten på slutten av dette året eller tidlig i 2025.

Mann har tilsynelatende planer om å erstatte Robert De Niro og Val Kilmer med Adam Driver og Austin Butler, men avviste å kommentere dette i intervjuet. Med tanke på tidsforskjellen er det kanskje best å få inn litt yngre blod i rollene Kilmer og De Niro opprinnelig spilte, men vi får se.