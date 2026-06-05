Michael Olise er angivelig den neste "galáctico" på Real Madrids radar: De vil betale 150 millioner euro

HQ

Da Real Madrid-president Florentino Pérez torsdag kveld kunngjorde at han vil jobbe med en "mystisk" signering til 150 millioner euro neste uke, og en som ikke er på Premier League, tenkte de fleste på midtbanespillerne Vitinha eller Joao Neves fra Paris Saint-Germain, begge landsmenn av den fremtidige manageren José Mourinho.

Nye rapporter på fredag tyder imidlertid på at han faktisk refererte til en annen spiller: en fransk landslagsspiller som spiller i Bundesliga, Michael Olise, som ville forsterke lagets offensive kraft. På direktesendt TV benektet Pérez at det var Olise han refererte til, men nye rapporter fra The Telegraph Sport melder at det faktisk er den 24 år gamle kantspilleren Pérez refererte til.

Hvis Florentino Pérez vinner valget søndag 7. juni, vil han gjøre en storhandel med Bayern München, som er villig til å betale 150 millioner euro, noe som gjør ham til den dyreste spilleren i klubbens historie, over Jude Bellingham, som kom for 123 millioner euro i 2023.

Sammen med Harry Kane og Luis Díaz har Olise vært en konstant trussel på det tyske laget, noe som har gitt ham prisen som sesongens spiller i Bundesliga 2025/26. Olise scoret vinnermålet i 4-3-kampen mot Real Madrid i Champions League i april, men Madrid-fansen vil tilgi ham hvis han kommer som en ny stjerne på laget ... men hva vil det bety for de andre toppspissene Mbappé, Vinícius og Rodrygo? Trenger Real Madrid virkelig enda en spiss? Nei... med mindre de planlegger å selge en for å tiltrekke seg Olise.