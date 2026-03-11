Michael Olise risikerer en UEFA-straff for å ha fått gult kort med vilje

HQ

Michael Olise scoret to mål og sto for en assist da Bayern München slo Atalanta 6-1 i Champions League i går kveld, og dermed var kvalifiseringen til kvartfinalen nesten 99,9 prosent sikker uavhengig av neste ukes returoppgjør, som spilles i München. Olise, som også assisterte til et mål, fikk et gult kort og ble utvist for den kommende kampen på grunn av en bunke gule kort.

Spillere blir utvist når de får tre gule kort. UEFAs regler sier at etter det tredje gule kortet blir de straffet i den påfølgende kampen. Deretter nullstilles tellingen, så dette betyr nå at Olise vil sone straffen sin neste uke og vil være klar til den kommende kvartfinalekampen.

Det er vanlig at fotballspillere med vilje fremtvinger gule kort, slik at de strategisk kan tømme bunken med gule kort til kommende kamper. Olises strategi var imidlertid veldig åpenbar (han brukte for lang tid på å ta et hjørnespark i det 77. minutt, og til tross for at dommeren advarte ham, nektet han å sette opp farten og fikk det gule kortet).

Ifølge RMC Sport er det ikke sikkert at UEFA har bitt på agnet denne gangen, og disiplinærkomiteen kan avgjøre om Olise bevisst har forsøkt å få et gult kort, noe som anses som usportslig. Hvis de bestemmer seg for å gjøre det, kan han bli straffet.