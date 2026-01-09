Michael Owen mener Harry Kane er "døde penger" midt i overgangsryktene til Barcelona

HQ

Mens Harry Kane stortrives i Bayern München, har han blitt sterkt linket til FC Barcelona, samt en potensiell retur til Tottenham og Premier League. Rykter som Kane så langt har avvist, vel vitende om at han er den ubestridte stjernen i laget og at det er der han har størst sjanse til å vinne titler.

Ifølge spissveteranen Michael Owen, Ballon d'Or 2001 som spilte for Liverpool, Real Madrid og Manchester United, ville et kjøp av Harry Kane være "døde penger". Dette er hva han sa til Goal.com:"Problemet med Harry Kane nå er at han fortsatt er en utrolig spiller, men det er virkelig døde penger hvis du kjøper Harry Kane.

Du kjøper for her og nå, og hvor mange år kommer du til å få? Ett, to, tre, fire? Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Han viser åpenbart ingen tegn til å bli eldre. Hvem vet?"

Som 32-åring har Kane en frikjøpsklausul på 57 millioner pund, 65,63 euro, fra Bayern München, som Owen ser på som overdreven for en spiller som kanskje ikke har mange gode år igjen. Det er imidlertid en lignende alder som Robert Lewandowski hadde da han signerte for Barcelona, og han har blomstret der siden 2022. Hvis Lewandowski forlater Barcelona neste sommer, høres Kane ut som en lignende erstatning.

