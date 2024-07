Michael Rooker sier publikum er for vant til "TikTok-dritt

HQ

Horizon: An American Saga har ikke fått den beste starten på kinoen. Kevin Costners storslagne amerikanske western ser ut til å gå for fullt uansett hvor lite den tjener, men en av stjernene skulle gjerne sett at publikum strømmet til Horizon: An American Saga.

Michael Rooker ble nylig intervjuet av TMZ, og tok et oppgjør med publikum som ikke ønsker å tilbringe tre timer på kino nå til dags. "Alt er 90 minutter [nå] ... kom over den dritten", sa han. "Se en film som faktisk forteller en historie ... der du begynner å like [karakterene] eller hate dem."

Han kalte også Horizon "ekte kino ... ikke TikTok-dritt". Det kan sikkert argumenteres for folks synkende oppmerksomhet, men det virker som om Rooker ikke har lagt merke til det faktum at en av 2023s mest innbringende filmer var en 3-timers film.

Er du enig med Michael Rooker?

